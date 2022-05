Giro: Technogym è official training partner della Corsa Rosa

ROMA, 06 MAG - Technogym è official training partner del Giro d'Italia. Grazie a oltre 35 anni di esperienza nello sport, nel wellness e nella ricerca scientifica, l'azienda leader nel settore di fitness e wellness, fornitore ufficiale delle ultime 8 Olimpiadi, ha sviluppato un ecosistema di prodotti e servizi digitali che risponde in maniera personalizzata alle esigenze di allenamento e valutazione funzionale degli atleti nelle varie discipline sportive. La partnership con il Giro d'Italia va ad aggiungersi alla lunga lista di ciclisti e squadre professionistiche che negli anni hanno scelto Technogym per la preparazione atletica: L'esperienza Technogym nel mondo del ciclismo è iniziata, infatti, negli anni '90 con la storica squadra MG TECHNOGYM di Gianni Bugno e continua oggi al fianco dei team Jumbo Visma e Eolo-Kometa. La collaborazione col Giro comprende anche il Giro d'Italia Virtual, un progetto di indoor cycling sviluppato da RCS Sport in collaborazione con BKOOL, che permette agli appassionati di ciclismo di percorrere da casa - in sella alla propria bicicletta sullo smart trainer MyCycling o sulle indoor-bike professionali connesse di Technogym come Technogym Ride - le tappe della Corsa Rosa. Technogym Ride è l'indoor bike disegnata dai ciclisti per i ciclisti, per un'esperienza di ciclismo immersiva. Con un solo log-in, senza difficoltà di installazione e configurazione, si accede alle app e ai contenuti di allenamento preferiti, consentendo di pedalare sulle vette più famose al mondo.

