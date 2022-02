Giro: una wild card ai team Androni, Eolo e Bardiani Csf

ROMA, 28 FEB - Gli organizzatori del Giro d'Italia di ciclismo hanno assegnato le 'wild card' della 105/a edizione della corsa rosa, in programma dal 6 al 29 maggio, con partenza dall'Ungheria e arrivo a Verona. Oltre ai 18 World team dell'Uci e all'Alpecin-Fenix (miglior Uci Pro team 2021) - che ha accettato l'invito in quanto formazione avente diritto - le altre tre squadre che beneficeranno dell'invito speciale saranno la Bardiani Csf Faizanè, la Drone Hopper-Androni Giocattoli e la Eolo-Kometa Cycling Team. Il Team Arkea-Samsic, che avrebbe potuto scegliere se partecipare o meno alla corsa (secondo miglior Uci Pro team 2021), ha declinato l'invito, lasciando spazio per una terza wild card scelta a discrezione degli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport. Queste le squadre al via, formate da 8 corridori ciascuna (18 World team). Ag2R Citroen Team, Astana Qazaqstan Team, Bahrain Victorious, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Ef Education-Easypost, Groupama-Fdj, Ineos Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Israel-Premier Tech, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Movistar Team, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Team Bikeexchange-Jayco Team Dsm, Trek, Uae Emirates. Una avente diritto: Alpecin-Fenix. Tre 'wild card': Bardiani Csf Faizanè, DRone Hopper-Androni Giocattoli, Eolo-Kometa Cycling Team.

