Giro: Vegni "Napoli bellissima cartolina, ci torneremo"

NAPOLI, 14 MAG - "L'entusiasmo a Napoli è enorme. C'è tanto calore da parte della città e delle diverse località che tocchiamo. Viviamo grande entusiasmo a Napoli dai cittadini". Così Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia celebra la partenza e l'arrivo dell'ottava tappa della corsa sul lungomare di Napoli. "Il Sud - spiega Vegni, che potrebbe adare in pensione tra un po' - è sempre protagonista del Giro, già da tanti anni ci corriamo, cominciammo nel 2017 anche con la Sardegna, la Sicilia. A Napoli sono 9 anni che manchiamo e siamo contenti di essere tornati. La terremo sempre in considerazione sul Giro, perché è una grande città amata in tutto il mondo. Ci vuole anche un po' per tornare per aumentare l'aspettativa ma sicuramente torneremo, non ci sarò più io ma torniamo". "I ciclisti sono protagonisti - spiega - su un bellissimo lungomare e da questa bellissima Piazza Plebiscito. Ma tutto il percorso di oggi lascia gli occhi di stucco con le salite flegree, la partenza e l'arrivo sul lungomare che sono una cartolina per Napoli e per noi del Giro. Non è una tappa di trasferimento ma un importante circuito duro ripetuto diverse volte con salite".

