Giro: Vegni, Rcs ha chiesto a Uci di posticipare l'inizio corsa

GENOVA, 19 MAG - Rcs ha chiesto alla federazione internazionale di ciclismo di poter far slittare di una settimana l'inizio della prossima edizione del Giro. Lo ha annunciato il direttore della corsa rosa, Mauro Vegni, al termine della tappa Parma-Genova. L'obiettivo è far concludere la corsa nella prima settimana di giugno, come è stato anche in passato. "Ci piacerebbe che avvenisse perché così ci permetterebbe di affrontare le tappe alpine con più serenità, senza la possibilità di trovare la neve. E poi sarebbe bello che la corso potesse festeggiare il 2 Giugno la Festa della Repubblica, come avviene per il Tour. E' da tempo che lo chiediamo alla Uci. Ora ho visto un atteggiamento possibilista. Aspettiamo la valutazione dell'organo tecnico", ha spiegato Vegni

