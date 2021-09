Giro di Sicilia, la prima tappa e la maglia giallorossa di leader al colombiano Molano

Juan Sebastian Molano ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Sicilia, la Avola-Licata, di 179 chilometri. Il 27enne corridore colombiano della Uae Emirates ha preceduto l’italiano Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e l’argentino e compagno di squadra Maximiliano Richeze, vestendo così la maglia giallorossa di leader della classifica generale.

Pubblicità

«La nostra squadra ha svolto un lavoro spettacolare - ha detto Molano - Questo era un finale che mi piaceva molto. Max Richeze ed io abbiamo lavorato insieme per riprendere Albanese che aveva attaccato nel finale. E’ una vittoria molto importante per me visto che una caduta mi aveva costretto al ritiro dalla Vuelta". Domani è in programma la seconda frazione, la Selinunte-Mondello di 173 chilometri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA