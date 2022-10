Giudice di Serie B: due turni di squalifica a Martino

ROMA, 11 OTT - Il giudice sportivo della Lega Nazionale Calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite dell'8/a giornata d'andata disputate nello scorso week-end, ha inflitto 2 mila euro di multa alla Reggina per "avere suoi sostenitori, in due occasioni del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria". Ammenda di 1.500 euro al Pisa per avere suoi sostenitori, al 46' pt, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni. Fra i calciatori espulsi Pietro Martino (Cosenza) è stato squalificato per due giornate per "avere, al 43' st, senza possibilità di giocare il pallone, colpito un avversario con uno schiaffo sulla nuca". Un turno di stop è stato comminato a Matteo Arena (Spal), per "avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete", e a Giuseppe Bellusci (Ascoli): "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Fra i calciatori non espulsi stop per una partita a Stanko Juric (Parma), per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

