Giudice: in Serie B stop per un turno a quattro

ROMA, 25 OTT - Il giudice sportivo della Lega Nazionale calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite disputate nell'ultimo week-end e valide per la 10/a giornata d'andata del campionato cadetto, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Nicola Bellomo (Bari), Nicola Falasco (Ascoli), Jayden Oosterwolde (Parma) e Simone Santoro (Perugia). Ammenda di 3 mila euro al Brescia, per "avere, al 43' st, lanciato sul terreno di gioco, in direzione dei calciatori della squadra avversaria, un accendino". Ammenda di mille euro al Pisa, per "avere suoi sostenitori, al 47' pt, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno". Fra gli allenatori un turno a Cristiano Lucarelli (Ternana) e Moreno Longo (Como).

