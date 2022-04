Giudice serie A, due giornate a Medel

ROMA, 19 APR - Dopo le partite della 33/a giornata la punizione più pesante inflitta dal giudice sportivo ai giocatori di serie A riguarda Medel del Bologna, fermato per due turni (oltre ad una ammenda di 5.000 euro), espulso per proteste nei confronti dell'arbitro nel finale della partita contro la Juventus. Sempre tra i giocatori espulsi, una giornata salteranno Fuzato (Roma), reo di aver contestato dalla panchina, una decisione arbitrale; Soumaoro (Bologna) per intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. Giocatori non espulsi: una giornata a Djuric e Mazzocchi (Salernitana); Arnautovic (Bologna); Haps e Kiyine (Venezia); K.Koulibaly (Napoli); Lovato (Cagliari); Molina (Udinese); Zaniolo (Roma).

