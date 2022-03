Giudice: sono nove i calciatori espulsi in Serie A

ROMA, 22 MAR - Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell'11/a giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A, ha multato di 5 mila euro il Napoli "per avere omesso di impedire, al termine del primo tempo, la presenza di un dirigente nel recinto di gioco che criticava in maniera irrispettosa il direttore di gara". Ammenda di 2 mila euro all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della partita, lanciato due bicchieri di plastica pieni nel recinto di gioco". Ammenda di 2 mila euro alla Roma a titolo di responsabilità oggettiva, "per avere ingiustificatamente ritardato di circa 3' l'inizio del secondo tempo della partita". L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, è stato qualificato per una giornata "per avere pronunciato un'espressione blasfema al 10' st". Fra i calciatori espulsi sono stati fermati per un turno Henry (Venezia), Mari Villar (Udinese) e Ostigard (Genoa). Fra i calciatori non espulsi sono stati qualificati per una partita Luca Pellegrini (Juventus), al quale è stata inflitta anche una multa di 2 mila euro per simulazione; Osimhen (Napoli), Parisi (Empoli), Pobega (Torino), Rodriguez Ledesma (Lazio) e Rrhamani (Napoli). Ammenda di 5 mila e diffida a Edoardo De Laurentiis (Napoli) "per avere, al termine del pt, entrando indebitamente nel recinto di gioco non essendo inserito nella distinta di gara, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara. Era recidivo".

