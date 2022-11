Globe Soccer Awards 2022,10 milioni voti dai tifosi tutto mondo

ROMA, 03 NOV - Con il primo round di voto pubblico, che ha raggiunto la cifra record di 10 milioni di consensi, i tifosi di tutto il mondo hanno eletto i finalisti per i Dubai Globe Soccer Awards 2022. La prima scrematura ha mantenuto l'Italia viva con il Milan e la Roma ancora in corsa per il Best Men's Club of the Year, Carlo Ancelotti, José Mourinho e Stefano Pioli per il miglior allenatore, Osimhen e Leao tra gli emergenti per il premio di Power Horse, Paolo Scaroni tra i presidenti, Massara, Maldini e Giuntoli tra i Direttori e Fondazione Milan per il CNN Off the Pitch Award. Non hanno raggiunto invece il secondo e ultimo step di voto Ciro Immobile per il Best Men's Club of the Year, Inzaghi e Spalletti per il Best Coach of the Year e la Roma e la Juventus per il Best Women's Club of the Year. Il round finale di voto pubblico per la selezione dei vincitori nelle principali categorie si chiuderà il prossimo 10 Novembre. Anche quest'anno i vincitori saranno infatti scelti direttamente dai tifosi insieme a una giuria internazionale di allenatori, direttori e presidenti di club. Per il TikTok Fans' Player of the Year award sarà invece possibile votare direttamente sulla piattaforma di TikTok. Allo stesso modo anche il voto per il Socios.com Fan Engagement Activation of the Year avrà luogo direttamente sulla piattaforma di Socios.com. I vincitori saranno annunciati direttamente durante la cerimonia degli Awards il 17 novembre al Madinat Jumeirah di Dubai.

