Golf: ecco l'Italian Challenge Open, c'è Manassero

ROMA, 28 GIU - Matteo Manassero sarà tra i big dell'Italian Challenge Open, torneo in programma dal 30 giugno al 3 luglio al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo). Nel quarto appuntamento dell'Italian Pro Tour 2022, inserito anche nel calendario del Challenge Tour, il secondo circuito europeo maschile, Manassero - insieme a Lorenzo Scalise, secondo in questo evento nel 2019 - guiderà gli azzurri. Tredici gli italiani in gara, su un totale di 156 concorrenti, che si contenderanno 350.000 euro, di cui 56.000 andranno al vincitore. Nel field ci sono nove tra i migliori dieci golfisti dell'ordine di merito del Challenge Tour 2022, ad eccezione del numero 1, il sudafricano Juan Carlo Ritchie. Tra i favoriti della vigilia ecco, tra gli altri, lo svedese Jans Dantorp e il danese Martin Simonsen. Già due i successi italiani nella rassegna, firmati rispettivamente nel 2009 da Edoardo Molinari e nel 2015 da Matteo Delpodio. Ad anticipare la competizione, nella "casa" del golf italiano, sarà una Pro-Am che vedrà in gara, tra gli altri, l'ex calciatore Giuseppe Incocciati, da anni golfista a livello amatoriale (a Fiuggi, per una sfida sul green, ospitò perfino Diego Maradona).

