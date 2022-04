Golf: Masters, vince il n.1 al mondo Scheffler

AUGUSTA (USA), 10 APR - Il numero 1 del golf al mondo Scottie Scheffler ha vinto il Masters di Augusta, in Georgia, suo primo torneo del Grande slam. Il 25enne americano ha battuto il nordirlandese Rory McIlroy (secondo), l'australiano Cameron Smith e l'irlandese Shane Lowry (terzi a pari merito). Il cinque volte vincitore dell'evento, Tiger Woods, nonostante un totale di +13 (il suo peggior risultato in 24 partecipazioni), è riuscito in un affascinante ritorno alle competizioni 13 mesi dopo l'incidente d'auto che gli è quasi costato la gamba destra.

