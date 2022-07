Golf: Superlega araba ingaggia anche Kokrak e Howell III

ROMA, 21 LUG - Non solo Henrik Stenson, ex capitano (per 4 mesi) del team Europe alla Ryder Cup 2023. La Superlega araba ha annunciato l'ingaggio degli americani Jason Kokrak e Charles Howell III. Entrambi con tre successi sul PGA Tour, debutteranno nella LIV Golf Invitational Series dal 29 al 31 luglio a Bedminster (Usa), in New Jersey. Non è invece ancora arrivata l'ufficialità circa il passaggio nella Superlega araba da parte di Cameron Smith, numero 2 mondiale, e Hideki Matsuyama. Ma potrebbe essere solo una questione di tempo.

