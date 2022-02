Golf: Woods, "non so ancora quando tornerò a giocare"

ROMA, 16 FEB - "Vorrei poter indicare una data di quando tornerò a giocare, ma non lo faccio. Perché non la conosco e la strada che ho davanti è ancora lunga. Alla mia età non si guarisce e recupera velocemente, e il che è frustrante. Non sono ancora in grado di giocare ma sto lavorando per questo". Tiger Woods rompe il silenzio e, alla vigilia del Genesis Invitational, torneo del PGA Tour (del quale è un ambassador), torna a parlare delle sue condizioni fisiche. A un anno dal grave incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto e dopo l'operazione alla gamba destra, il californiano sogna il ritorno sul green al fianco dei campioni della disciplina. Ma a chi gli chiede se il suo rientro avverrà al The Masters o all'Open Championship, ribadisce: "non tornerò a giocare in maniera full time. Potrò giocare un evento qua e là, ma la realtà adesso è questa".

