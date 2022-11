Gotti, Spezia vince la paura e sterza per la vittoria

VERONA, 13 NOV - "Un contributo lo hanno dato i cambi, nella prima mezz'ora eravamo sotto ritmo e con un po' di paura. C'è stata la sterzata sul piano tecnico col gol del Verona e dopo sul piano emotivo con quanto è successo al nostro portiere. Poi la partita è cambiata e la gioia di oggi ci ripaga di tante amarezze". Così Luca Gotti analizza il match dello Spezia al Bentegodi. "Per Dragowski è di sicuro un infortunio non lieve - prosegue -. Il ragazzo non potrà partire per il Mondiale, devo ringraziare il dottor Gatto del Verona che ridotto la lussazione già dentro al campo e poi, contestualmente agli auguri a Dragowski, devo elogiare Zoet per come è entrato facendosi trovare pronto. Questo vuol dire essere professionisti di livello nella testa".

