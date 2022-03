Gp Arabia: Leclerc, sono deluso ma è stato divertente

ROMA, 27 MAR - "Mi sono veramente divertito in questa gara. Alla fine sono battaglie combattute, dure e corrette. Dovrebbero essere così tutte le gare. Sono deluso ovviamente, ma è stato divertente". Charles Leclerc non nasconde l'amarezza per aver perso il duello all'ultimo giro con Verstappen ma ammette che è stata una sfida spettacolare quella degli ultimi giri del Gp dell'Arabia Saudita: "Avrei voluto vincere ma ci mancava qualcosa. Avevamo due configurazioni diverse tra me e Max, e anche con Perez. Noi eravamo veloci in curva ma lenti in rettilineo, per via del carico aerodinamico. Quindi è stato difficile per me tenere dietro Max in rettilineo. Lui ha fatto un gran lavoro e ha vinto. Rispetto reciproco c'è sempre stato, specialmente dopo una gara come questa. Abbiamo spinto fino all'assoluto limite, correndo rischi. Ovviamente c'è rispetto. Però sono un po' deluso".

