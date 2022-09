Gp Aragon: Bagnaia "concentrato, senza pensare al mondiale"

ROMA, 14 SET - "Sono molto contento di tornare a correre ad Aragón, dove lo scorso anno ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP". Francesco Bagnaia si appresta a vivere l'ennesima tappa del suo inseguimento al leader della classifica, Fabio Quartararo, dal quale lo separano 30 punti. "In generale, è una pista molto buona per noi e credo che quest'anno potremo essere anche più veloci rispetto allo scorso - sottolinea il pilota Ducati, che arriva in Spagna con alle spalle quattro successi consecutivi - In ogni caso, affronteremo il fine settimana con lo stesso approccio di sempre, ovvero dando il massimo dal venerdì e concentrandoci esclusivamente sul weekend di gara, senza pensare al mondiale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA