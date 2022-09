Gp Aragon: Bagnaia, sono in uno stato di forma incredibile

ROMA, 15 SET - "Mi sento in uno stato di forma incredibile in moto. A inizio stagione ho commesso troppi errori, ho perso fiducia ma poi abbiamo fatto un grande lavoro, anche durante la pausa estiva, nell'individuare dove era il problema". Così il pilota della Ducati Francesco Bagnaia nella conferenza stampa del giovedì ad Aragon. "La vittoria che ho ottenuto qui l'anno scorso contro Marc Marquez mi ha aiutato a capire che ero in grado di vincere delle gare - ha sottolineato Bagnaia . Non pensavo che sarebbe cambiato qualcosa dopo quella gara, invece da quel momento in poi ho trovato la forza di vincere. Ora voglio cercare di lavorare bene e stare davanti come le ultime gare, non penso a chi è il favorito", ha aggiunto il pilota a caccia del quinto successo consecutivo.

