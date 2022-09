Gp Aragon: seconde libere a Martin, poi Quartararo

ROMA, 16 SET - Jorge Martin su Ducati Pramac è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del gran premio di Aragon, classe MotoGp, con il tempo di 1:47.402. Lo spagnolo precede di 74 millesimi Fabio Quartararo su Yamaha e di un decimo il compagno Johan Zarco. Quarto tempo per Enea Bastianini che ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia. Ottavo tempo per Marc Marquez, al rientro in pista con la Honda dopo l'ennesimo intervento al braccio destro.

