Gp Australia: libere del venerdì a Zarco, Bagnaia ottavo

ROMA, 14 OTT - Due Ducati sono davanti a tutti nella classifica combinata dei tempi delle prove libere del venerdì in MotoGp sul circuito australiano di Phillip Island, svoltesi nella notte italiana, mentre i protagonisti della lotta per il titolo mondiale si sono dedicati soprattutto a preparare il terreno in vista della gara-chiave di domenica prossima, la terz'ultima della stagione. Johann Zarco del team Pramac è stato il migliore col tempo di 1'29''475, precedendo di soli 38 millesimi Marco Bezzecchi (VR46) e di 52 Pol Espargaro su una Honda rivitalizzata dal ritorno di Marc Marquez. Fabio Quartararo ha piazzato il quarto tempo con la sua Yamaha (+139 millesimi), tenendo dietro i rivali Aleix Espargaro (+257) e Francesco Bagnaia (+363), rispettivamente settimo e ottavo. Tra il francese campione del mondo e i portacolori di Aprilia e Ducati si sono inseriti Maverick Vinales (Aprilia, + 270) e Marquez (Honda, +0300), mentre l'idolo di casa Jack Miller, solo 13/o con la Desmosedici ufficiale, ha fatto segnare solo il 13/o tempo e non è ancora qualificato per la Q2.

