Gp Brasile: l'Alpine di Ocon la più veloce nelle seconde libere

ROMA, 12 NOV - L'Alpine di Esteban Ocon è stata la più veloce nelle libere 2 del Gp del Brasile, in programma domani sul circuito di Interlagos e valido come penultima prova del Mondiale di Formula 1. Alle 20 italiane si correrà la gara sprint, che determinerà la griglia di partenza del Gran premio. Il pilota francese ha girato in 1'14"604, precedendo la Red Bull del messicano Sergio Perez (1'14"788). Terzo tempo per la Mercedes del britannico George Russell (1'14"916). Il neocampione del mondo, l'olandese Max Verstappen (Red Bull), ha girato in 1'15"098, mentre la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz non è riuscita a fare meglio dell'11/o tempo, in 1'15"856. Solo 13/a l'altra 'rossa', quella del monegasco Charles Leclerc, che ha fatto registrare il crono di 1'15"868.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA