Gp Brasile: vince Russell, doppietta Mercedes

ROMA, 13 NOV - Il britannico George Russell ha vinto il Gp del Brasile, penultima prova del mondiale 2022. Il pilota della Mercedes, al primo successo in Formula 1, ha preceduto il compagno di squadra, Lewis Hamilton. Terzo posto per Carlos Sainz e quarto per Charles Leclerc, con le Ferrari. Dietro alle Rosse si è classificato quinto Fernando Alonso con l'Alpine, che ha preceduto il campione del mondo Max Verstappen e il suo compagno di squadra della Red Bull, Sergio Perez. A punti sono andati anche Esteban Ocon, con l'Alpine, Vallteri Bottas, nono con l'Alfa Romeo, e Lance Stroll con la Aston Martin.

