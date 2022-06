Gp Canada: Leclerc "passo c'è, stiamo lavorando su problemi"

ROMA, 17 GIU - "Tre gare di fila con problemi od errori sono difficili da mandare giù, ma il passo c'è e anche a Baku si è visto. Noi dobbiamo risolvere i problemi emersi, ci stiamo lavorando e cerchiamo di farlo al più presto". Così Charles Leclerc nella conferenza stampa in vista del Gp del Canada, nona prova del Mondiale di Formula 1, dove la Ferrari si presenta con la necessità di recuperare i punti concessi alla Red Bull nelle ultime gare. "La domenica è stata più dolorosa per noi finora - ha continuato il monegasco, sottolineando la differenza rispetto alle ottime prove in qualifica - ma il passo da Barcellona in poi è stato buono". A Montreal, piloti e team verranno coinvolti nelle decisioni della Fia per la limitazione dei saltellamenti, il porpoising, una scelta che non ha trovato tutti d'accordo. In proposito, Leclerc è stato chiaro: "Credo sia responsabilità dei team dare una macchina guidabile e io finora non ho avuto problemi, abbiamo trovato soluzioni per evitare questo inconveniente".

