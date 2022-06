Gp Canada: Verstappen, dobbiamo concentrarci sul giro secco

ROMA, 17 GIU - "La stagione è lunga, possono succedere tante cose. Noi dobbiamo concentraci sul giro secco, perchè il passo gara c'è ed è sempre molto buono". Max Verstappen, leader del Mondiale di Formula 1, ha le idee chiare in vista del Gp del Canada di domenica ma anche guardando al resto della stagione. Nella conferenza stampa del venerdì a Montreal, l'olandese ha anche ribadito la sua contrarietà all'intervento deciso dalla Fia sul porpoising: "Capisco la necessità di risolvere il problema del saltellamento, ma non sono mai d'accordo con i cambiamenti in corso se c'è chi non lo sa gestire. Basta alzare le macchine da terra..." "E' interessante sentire punti di vista diversi sul porpoising, ma è importante che la Fia stia lavorando per liberarsi del problema - gli ha fatto eco il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, tra i più sollecitati fisicamente dai saltellamenti della sua Mercedes -. Non penso ci sarà un grosso cambiamento di prestazioni, ma magari sbaglio". Il britannico, protagonista finora di una stagione molto opaca, è comunque desideroso di confrontarsi ancora con la pista canadese: "E' speciale tornare qui. Nel 2007 ottenni la prima pole e la vittoria, ne ho parlato anche con mio padre. Non vedo l'ora di andare in pista". Soddisfatto dei cambiamenti decisi dalla Fia si è detto il suo compagno di squadra, George Russell, secondo il quale però "quanto proposto per questo weekend è più un palliativo. Occorrerà rivedere il tutto, il saltellamento è forte, anche in termini di sicurezza".

