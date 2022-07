Gp Francia: Leclerc il più veloce in libere 1, poi Verstappen

ROMA, 22 LUG - Charles Leclerc con la Ferrari è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco al primo assaggio sulla bollente pista di Le Castellet è stato l'unico a scendere sotto l'1'34'', chiudendo il miglior giro in 1'33''930. Secondo tempo per Max Verstappen con la Red Bull (+91 millesimi) e terzo per l'altra Ferrari di Carlos Sainz (+338). Enorme il distacco subito dagli altri piloti, dato che il quarto miglior tempo, fatto segnare da George Russell con la Mercedes, è superiore di quasi un secondo a quello di Leclerc (+951). Seguono poi nella lista Pierree Gasly (AlphaTauri, +1''049), Sergio Perez (Red Bull, +1''244), Lando Norris (McLaren, +1''302), Alexander Albon (Williams, +1''484). Il nono tempo è stato fatto segnare da Nyck De Vries, che nelle prime libere ha sostituito sulla Mercedes Lewis Hamilton (+1''496) e il decimo da Daniel Ricciardo (McLaren, +1''730). Intanto, la Fia ha reso noto che Sainz sarà penalizzato di dieci posizioni in griglia per cambio della centralina (la terza) sulla sua Ferrari, ma la scuderia potrebbe decidere di sostituire l'intera power unit di Sainz, facendolo relegare all'ultimo posto.

