Gp Francia: Leclerc, spero ripetere weekend in Austria

ROMA, 21 LUG - "È sempre bello correre in Francia, dove questa volta spero di poter ripetere il weekend dell'Austria, con una vittoria importante a livello personale". Ha esordito così nella conferenza stampa del giovedì il pilota della Ferrari Charles Leclerc, atteso alla riprova dopo il successo di due settimane fa. "Venivo da cinque gare difficili, in cui tutto sembrava andare contro di me, e quindi è stato importante vincere, così come recuperare punti su Verstappen. Il monegasco ha anche affrontato una questione tecnica che si presenterà a Le Castellet, legata alle esperienze delle ultime due edizioni: "Sono state molto difficili per noi, abbiamo sempre sofferto con la gestione delle gomme e dunque in questo fine settimana dovremo concentrarci principalmente su questo aspetto". Un dubbio che lo accomuna ad altri colleghi è quello dei track limit, poco graditi perchè spesso poco visibili se sono indicati solo con una linea bianca. "Io preferisco i cordoli come riferimento. Con la linea bianca siamo così bassi che non ti rendi conto di uscire anche di pochi centimetri ma comunque dobbiamo gestire la situazione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA