Gp Francia: Verstappen 'gara grandiosa, Leclerc sfortunato'

ROMA, 24 LUG - "Avevamo un buon passo fin dall'inizio e io ho messo pressione a Charles. Ma stare dietro con questo caldo e le gomme che si surriscaldano è difficile. Ho provato una volta a fare il sorpasso, in curva 11, ma era difficile". Così Max Verstappen in trionfo nel gp di Francia di Formula 1. "Abbiamo cercato di mantenere la calma e stare vicini - ha aggiunto l'olandese -. Siamo rientrati un po' in anticipo, dopodiché non puoi mai sapere come si svilupperà la gara. La macchina era veloce, ovviamente per Charles è stata una sfortuna. Spero stia bene. Da quel momento in avanti ho fatto la mia gara, gestendo le gomme. Visto che la corsia box è così lunga era impossibile fare un'altra sosta" "La sfida con Leclerc? Io cerco di portare a casa il massimo bottino di punti possibile. A volte devi capire che non puoi attaccare a tutta ma aspettare la fine della gara - ha sostenuto Verstappen -. Abbiamo fatto così, ci sono ancora tante gare e dobbiamo fare punti. In questo aspetto è stata una giornata grandiosa. Ungheria? Dobbiamo fare lavoro sul giro secco, continuiamo a lavorare".

