Gp Germania: Bagnaia fiducioso, proveremo a recuperare

ROMA, 16 GIU - "Barcellona ormai è passata e i test sono andati bene, sono stati utili anche per dimenticare la caduta in gara. L'anno scorso dovevo recuperare tanti punti in classifica in poche gare, quest'anno è più semplice quindi mantengo le mie ambizioni: non sarà facile, ma proveremo a recuperare". Così il pilota della Ducati Francesco Bagnaia nella conferenza stampa del giovedì al Sachsenring, in vista del Gp di Germania classe MotoGp. "Spero che tutto il lavoro che stiamo facendo possa tornarmi utile qui - ha proseguito il torinese, che deve recuperare 66 punti in classifica dal leader, Fabio Quartararo -. L'anno scorso abbiamo iniziato con un tipo di lavoro diverso, abbiamo cambiato un po' la mentalità del team rispetto al passato, abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche Miller ha fatto bene, ha dato una grande mano alla Ducati", ha concluso, facendo riferimento al compagno di squadra che l'anno prossimo passerà alla Ktm. "Bagnaia e tutto lo staff Ducati mi mancheranno ma ci sono ancora tante gare in questa stagione e tante cose da fare insieme - ha detto invece l'australiano -. Prima dell'annuncio ho provato a spiegare a tutti cosa stava succedendo, vestire il rosso Ducati era uno dei miei desideri quindi lasciarlo sarà una forte emozione".

