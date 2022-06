Gp Germania: Quartararo, motivato per vincere anche qui

ROMA, 16 GIU - "A Barcellona e Mugello ho vissuto due weekend eccezionali. L'anno scorso è andata bene anche in Germania e in Olanda. Sono molto motivato e spero di poter vincere anche qui". Pochi dubbi per il leader del mondiale MotoGp, Fabio Quartararo, in vista del Gp di Germania di domenica prossima, penultima prova prima della pausa estiva del campionato. "A inizio stagione, non ero al 100%. In Qatar e in Argentina mi lamentavo troppo, avevo sempre in testa l'idea della velocità di punta inferiore agli altri - ha proseguito il francese del team Yamaha -. Ma ad Austin ho deciso di smetterla di lamentarmi e pensare a fare il meglio con quello che avevo, perché sarà questa la mia moto. E anche dopo i test a Barcellona non ci saranno novità sulla mia Yamaha".

