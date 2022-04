Gp Imola: seconde libere a Russell, terzo Leclerc

IMOLA, 23 APR - La Mercedes di George Russell è stata la vettura più veloce nelle seconde libere del Gp di F1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Imola, con pista asciutta. Il britannico ha girato in 1:19.457 davanti alla Red Bull di Sergio Perez (1:19.538). Terza la Ferrari di Charles Leclerc (1:19.740), quarto Lewis Hamilton sull'altra Mercedes (1:19.992), poi Fernando Alonso su Alpine (1:20.174) e l'altra Rossa, di Carlos Sainz (1:20.258). Settima la Red Bull di Max Verstappen (1:20.371), che partirà per primo nella attesissima gara Sprint del pomeriggio. Problemi per entrambe le McLaren, di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

