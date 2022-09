Gp Italia: Binotto, su safety car vera dormita della Fia

ROMA, 11 SET - "Oggi c'è stata una vera dormita della Fia. Non sappiamo come sarebbe finita, ma è un peccato quel che è successo con la safety car. Bisognava cercare di far partire la gara al più presto, ma hanno aspettato troppo, e non c'era motivo". Così il team principal Ferrari, Mattia Binotto, sul finale del Gp d'Italia con la safety car entrata nella posizione sbagliata e rimasta in pista 8 giri. "Sui regolamenti hanno cambiato molto ma la F1 ha bisogno di decisioni, meno lente". "Noi abbiamo fatto una bellissima qualifica, poi bene in gara anche se Max è andato fortissimo. Bravo Leclerc ma anche Sainz, che poteva salire sul podio".

