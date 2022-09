Gp Italia: Leclerc, frustrante la safety car finale

ROMA, 11 SET - "E' stato frustrante vedere la safety car nei giri finali: ero secondo, volevo provare ad attaccare Verstappen...". Charles Leclerc non nasconde la propria delusione per il secondo posto a Monza, con l'epilogo della safety che ha 'sigillato' la classifica nei giri finali. "Non posso essere del tutto soddisfatto - ha detto il ferrarista al termine del Gp d'Italia - perche' sono secondo. Peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questo pubblico fantastico. A tutti loro dico grazie per il sostegno incredibile", ha concluso il monegasco, passando dall'inglese all'italiano.

