Gp Monaco: Leclerc in pole, prima fila Ferrari

ROMA, 28 MAG - Charles Leclerc, su Ferrari, partirà in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11''376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, per una prima fila tutta Ferrari. Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). Le qualifiche che hanno visto la 14/a pole in carriera di Leclerc si sono concluse con una bandiera rossa a causa di una carambola pericolosa: Perez è finito sul guard-rail prima del tunnel e Sainz non è riuscito ad evitarlo. Il 'tappo' ha bloccato tutte gli altri piloti alla ricerca del tempo, primo tra tutti Verstappen che ha evitato di poco di colpire le altre due monoposto. La classifica della Q3 vede al settimo posto Fernando Alonso (Alpine9, all'ottavo Lewis Hamilton (Mercedes), al nono Sebastian Vettel (Aston Martin) e al decimo Estaban Ocon (Alpine).

