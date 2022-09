Gp Olanda: Verstappen, non credo avremo stesso vantaggio di Spa

ROMA, 01 SET - "Non credo che avremo lo stesso vantaggio di Spa. Sarà emozionante correre in casa, il tifo a favore non ti dà vantaggio in termini di decimi di secondo ma sarà bellissimo vederli tutti in festa". Max Verstappen non vede l'ora di correre il Gran Premio d'Olanda di fronte alla sua gente. "Spa meglio del previsto, qui in Olanda serve più carico aereodinamico - ammette il pilota olandese della Red Bull nella conferenza stampa Fia -. Abbiamo lavorato per migliorare il bilanciamento e il mio feeeling, Spa era una delle migliori piste per questa vettura. E' stata piacevole da guidare. Vedremo nelle prossime come andrà".

