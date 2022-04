Gp Portogallo: terze libere bagnate, Oliveira il più veloce

ROMA, 23 APR - Ancora pioggia sul circuito di Portimao e la terza sessione di prove libere della MotoGp in vista del Gp del Portogallo non ha consentito in molti casi a piloti e team di migliorare i tempi della giornata di ieri, particolarmente disturbata dal maltempo. Il miglior tempo nella classifica combinata l'ha fatto segnare l'idolo di casa Manuel Oliveira (1.50.552) con la Ktm davanti a Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo (Yamaha). Accedono direttamente alla Q2 anche Brad Binder (Ktm), Marc Marquez - che sfrutta il tempo di ieri e oggi è caduto - e Pol Espargarò (Honda), Marco Bezzecchi e Johann Zarco (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Jack Miller (Ducati). E' così ricco il parterre degli esclusi, che dovranno combattere nella Q1, comprendente Maverick Vinales, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, il leader del mondiale, Enea Bastianini, ed Alex Rins.

