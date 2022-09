Gp San Marino: Bagnaia "corro in casa, sarà show per tifosi"

ROMA, 01 SET - "Sono molto contento di correre a Misano, è la mia gara di casa, la aspetto da inizio stagione, spero di poter regalare un bello spettacolo ai tifosi". Francesco Bagnaia va a caccia di un altro successo sulla pista di San Marino. "Qui Quartararo è molto competitivo e anche l'Aprilia ha fatto progressi notevoli - le parole del pilota Ducati in vista del gp di domenica -, quindi non sarà facile, anche perché le condizioni meteo non sembrano molto positive. Ma possiamo comunque fare un buon lavoro". "Conosco molto bene il tracciato, ci alleniamo qui, è la pista che conosco di più. Nonostante i tanti test che facciamo, anche Quartararo e Marquez sono molto competitivi qui a Misano" ha aggiunto. Poi una battuta su Andrea Dovizioso che a Misano chiude la carriera: "Sarà un weekend emozionante per lui, tutti avremo ricordi speciali di Andrea, era l'unico in grado di lottare con Marquez quando Marc era all'apice assoluto della sua carriera. E' stata una delle persone più pulite nel nostro sport, ci mancherà".

