Gp Singapore: Verstappen "errore frustrante, gara compromessa"

ROMA, 01 OTT - "C'era un problema di quantità di carburante. Se avessi continuato a spingere per la pole position l'avrei finito prima di tornare poi ai box. E' un errore che non dovrebbe accadere, ma è successo". Così il leader del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen, spiega il motivo del giro abortito all'improvviso negli ultimi secondi delle qualifiche. "Partendo ottavo, la gara è compromessa - ha aggiunto piuttosto contrariato l'olandese della Red Bull ai microfoni di Sky Sport -, Su questa pista i sorpassi sono difficili e mi troverò a lottare con tante altre vetture". Verstappen ha sottolineato che "ai box dovrebbero sapere quanta benzina posso utilizzare. Loro lo vedono, io non lo posso controllare, quindi quando mi hanno richiamato sono rimasto sorpreso. Certi errori non dovrebbero accadere - ha insistito -, è frustrante Vale per quelli che posso fare io e per quelli della squadra. Dobbiamo cercare di evitarli".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA