Gp Spagna: in Moto 2 vince Ogura, terzo Arbolino

ROMA, 01 MAG - Il giapponese Ai Ogura ha vinto il gp di Spagna nella Moto2 e conquista il primo successo in carriera. Il giapponese dimezza lo svantaggio in classifica mondiale da Celestino Vietti, sesto oggi a Jerez, ma sempre leader. Secondo posto per Aron Canet, una settimana dopo l'incidente di Portimao che gli aveva causato la frattura alla mano sinistra, operata a Barcellona. Completa il podio Tony Arbolino, terzo anche nella classifica mondiale.

