Gp Thailandia: Bagnaia, io e Fabio come Sinner e Alcaraz

ROMA, 29 SET - "La sfida tra me e Fabio Quartararo è un po' come Sinner contro Alcaraz, ce la giochiamo punto dopo punto fino alla fine. Sicuramente sarà anche tra di noi un gioco di testa, un gioco di nervi. Siamo tutti forti, giriamo al limite perché vogliamo vincere. Ora la differenza la fa chi riesce ad essere più forte con la testa in un momento difficile". Lo ha detto il pilota della Ducati Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa ufficiale in vista del Gp di Thailandia, a Buriram. Tornando alla caduta nel Gp del Giappone a Motegi, che ha pagato scivolando a -18 in classifica dal francese della Yamaha, il torinese ha spiegato: "Ho provato a superare Quartararo perché stare davanti fa la differenza. Sono ancora convinto di aver sbagliato, ho perso un'occasione, ho perso dei punti - ha sottolineato - ma lo rifarei sicuramente, perché il mio obiettivo è sempre quello di arrivare davanti".

