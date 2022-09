Gp Thailandia: Quartararo, qui farò meglio che a Motegi

ROMA, 29 SET - "A Motegi sono stato forse troppo aggressivo e non ha funzionato. Il passo era buono ma non sono riuscito a superare, sono rimasto bloccato. Qui a Buriram possiamo fare un buon risultato, che sia asciutto o bagnato". Così il leader del mondiale MotoGp, Fabio Quartararo, nella conferenza stampa piloti in vista del Gp della Thailandia, quart'ultima gara stagionale. "Dobbiamo fare del nostro meglio per trovare il giusto ritmo anche qui - ha proseguito il francese della Yamaha -. Abbiamo un nuovo telaio, mi ci trovo bene ma non ci sono altre novità, quindi non possiamo fare molto per migliorare nei sorpassi. Certo, a questo punto della stagione ogni punto è importante"

