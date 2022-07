Gp Ungheria: Binotto, strategia sbagliata? Non c'era passo gara

ROMA, 31 LUG - "Il risultato non è stato quello che ci attendevamo, ma è prematuro parlare di strategia sbagliata. Oggi, nelle condizioni nelle quali si è corso, la vettura non ha funzionato, non avevamo il passo gara". Mattia Binotto, intervistato da Sky, così ha spiegato la performance scadente delle Ferrari, con Sainz quarto e Leclerc solo sesto, apparentemente penalizzato da un errore di valutazione nella scelta delle gomme. "La strategia la dovremo valutare, non dico che sia stata la migliore possibile - ha aggiunto Binotto - ma non è stata il problema. Non avevamo il passo, né di Red Bull, né di Mercedes" ha ripetuto.

