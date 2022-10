Gp Usa: Leclerc in pista con Brad Pitt, attesa per caso Red Bull

ROMA, 22 OTT - La presenza ai box di Brad Pitt, con tanto di giro in pista su una Ferrari stradale guidata da Charles Leclerc, è stato uno dei momenti clou del venerdì sul circuito di Austin, dove domenica si correrà il Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Le due sessioni di prove libere, svoltesi nella notte italiana, sono state dedicate ai test delle gomme Pirelli per il 2023 e con il Mondiale già deciso i team hanno lavorato in vista della prossima stagione più che per le qualifiche. L'attenzione del paddock, oltre alla star di Hollywood, era puntata però soprattutto sull' accordo transattivo che dovrebbe essere annunciato oggi tra Fia e Red Bull per lo sforamento del budget cap 2021 da parte del team angli austriaco Il miglior tempo nella combinata è stato fatto segnare da Charles Leclerc, con 1'36''810, ma ha fatto bene anche Carlos Sainz, quarto. Il monegasco ha girato solo nella seconda sessione, perchè nella prima aveva lasciato la sua monoposto al collaudatore Robert Shwartzman. "E' stata probabilmente la sessione più intensa della stagione - ha commentato Leclerc -. Siamo riusciti a completare un gran numero di giri e cominciato a fare conoscenza con le gomme 2023. Nel complesso è stata una giornata positiva, il feeling con la vettura è stato buono e sono curioso di vedere cosa possiamo portare a casa nelle qualifiche". La sfida per la pole comincerà quando in Italia sarà mezzanotte, mentre le terza libere cominceranno stasera alle 21. Nel frattempo, si dovrebbe conoscere l'esito della vicenda Red Bull che si trascina da settimane. Secondo indiscrezioni, la Fia avrebbe proposto al team una sanzione tecnica, che dovrebbe essere una riduzione nell'utilizzo della galleria del vento, e una economica, quindi una multa o un taglio del budget concesso per il 2023.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA