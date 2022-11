Gp Valencia: Bagnaia e Quartararo vicini nelle seconde libere

ROMA, 04 NOV - Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo chiudono vicinissimi la seconda sessione di prove libere del Gp della Comunità Valenciana, in vista della gara di domenica, decisiva per il Mondiale. L'italiano della Ducati, solo 17/o nella prima sessione, ha chiuso con il nono tempo (1'30''447) subito alle spalle del francese in sella alla Yamaha (1'30''442"). I due rivali sono rimasti a oltre due decimi dal più veloce, Luca Marini (Ducati VR46)), che ha fatto segnare il tempo di 1'30''217, precedendo Jorge Martin (Ducati Pramac) e Jack Miller (Ducati ufficiale). Marc Marquez, con la Honda, ha fatto il quarto tempo davanti a Enea Bastianini Ducati (Gresini). Fuori dalla top 10 è rimasto Aleix Espargaro, con l'Aprilia, ma nel complesso tutti i migliori sono stati molto vicini e domani per la pole position si prospetta una battaglia serrata.

