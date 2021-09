Gp Monza: l'incredibile collisione Verstappen-Hamilton che li mette fuori gioco

Incredibile colpo di scena durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. All’uscita dai box di Lewis Hamilton dopo il pit stop arriva Max Verstappen ed entrambi vanno ruota a ruota in curva, finendo per scontrarsi e dar vita a una collisione che li porta fuori pista nella ghiaia. La Red Bull vola sopra la Mercedes e le due vetture si incastrano bloccandosi. Gara irrimediabilmente finita per i due piloti che si giocano il Mondiale, zero punti in tutto il weekend per il britannico, due conquistati nella sprint race per l’olandese.

SI SONO TANTO AMATI CHE SONO FINITI UNO SOPRA ALL'ALTRO #ItalianGP pic.twitter.com/5tUl1TTRfj — kakasigna22 (@MorelliSimona) September 12, 2021

Il clamoroso incidente tra Verstappen e Hamilton alla prima variante del circuito di Monza sarà investigato dai commissari al termine del Gran Premio d’Italia. La Red Bull dell’olandese ha preso un cordolo volando sopra la Mercedes dell’inglese illeso grazie all’halo, la protezione per il posto guida dei piloti introdotta dalla Fia 4 anni fa dopo l'incidente mortale di Jules Bianchi nel Gran Premio del Giappone 2014.

E c'è ancora gente che dice che l'Halo va tolto perché è brutto.

Ma sticazzi che non sia bello, questo strumento salva la vita.

Senza Halo, oggi la tragedia per Hamilton sarebbe stata dietro l'angolo.

Sia lodato chi l'ha creato#ItalianGP https://t.co/8mqaScAxqK — Raffo™ (@RaffoSarnataro) September 12, 2021

