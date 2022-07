Gravina "12 dicembre assemblea Figc riforma campionati"

ROMA, 28 LUG - "Il 12 dicembre si terrà un'assemblea straordinaria per modificare l'articolo 27 dello Statuto per arrivare a riforma dei campionati: quel giorno stabiliremo chi, quando e come avrà voglia di rinnovare il mondo del calcio. "L'11 ottobre ci sarà il prossimo consiglio federale in cui verrà convocata l'assemblea: è arrivato il momento di uscire da un arroccamento che non fa bene al nostro mondo". Lo annuncia il presidente Figc Gabriele Gravina nella conferenza post consiglio federale odierno. La sostenibilità del calcio italiano è tema non più rinviabile: pensare che le singole licenze nazionali debbano fare da abito su misura alle singole realtà, mi pare fuori luogo, dobbiamo lavorare con una logica di sistema". L'obiettivo è mettere in sicurezza il calcio italiano attraverso 3 pilatri, ossia "solvibilità, stabilità al sistema, contenimento dei costi - prosegue Gravina - Dobbiamo rientrare nei ranghi, non si può spendere quello che non si ha, altrimenti corriamo rischio default in tempi rapidi".

