Gravina: "Bene le italiane in Europa, ora buon sorteggio"

ROMA, 04 NOV - "Tutte le squadre italiane ancora in corsa nelle Coppe? E' una bellissima finestra sul calcio internazionale. Avere tre squadre in Champions, due in Europa League e due in Conference League, significa che tutte le competizioni sono coperte e ora dobbiamo solo sperare in un sorteggio un po' più abbordabile per le nostre squadre. Sono convinto che tutto quello che il calcio italiano sta esprimendo in questo momento, anche a livello di entusiasmo, possa accompagnare questo processo di crescita anche sotto il profilo sportivo, perché sotto gli altri aspetti stiamo crescendo molto e molto rapidamente". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'Integration League, progetto promosso dalla Lega Pro insieme a Unhcr e Project School, commentando il percorso delle italiane in Europa.

