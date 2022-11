Gravina, niente Mondiale ma continua il rinnovamento

FIRENZE, 14 NOV - "Non andiamo al Mondiale ma stiamo andando avanti con il rinnovamento, anche se questo comporta dei rischi: abbiamo centrato vittorie come l'Europeo ma anche sconfitte importanti, abbiamo vinto e perso per qualche rigore, anche se contro la Svizzera ci mancarono 8-10 giocatori per Covid... Di sicuro continuiamo a lavorare per crescere e migliorare. E altri successi arriveranno presto". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la presentazione, a Coverciano, di 'Allenatori d'Italia', storia, storie e numeri in forma di primo dizionario dei 603 tecnici della Serie A dal 1929 ad ora, a cura di Gianni Marchesini e Andrea Santoni. Fra i presenti, anche il numero 1 dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, e il ct della nazionale Roberto Mancini. "La scuola allenatori di Coverciano è la migliore al mondo, questo è un libro che manca, complimenti" le parole di Mancini. "Non andremo al Mondale non perché non abbiamo tecnici bravi visto che, come dicono tutti, quelli italiani sono i migliori - ha aggiunto Gravina - ma perché è venuta a mancare quella convinzione progettuale necessaria a far incrociare il talento e l'opportunità. Di talenti ne abbiamo diversi, basta vedere i recenti successi dell'Under 15 e 16. Bisogna però dare ai talenti l'opportunità di essere valorizzati. Mancini al riguardo sta facendo un lavoro incredibile, mi auguro lo facciano sempre più anche altri".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA