Gravina, per Euro 2032 chiederemo all'Uefa sensibilità politica

ROMA, 23 NOV - "Il 2032 è un anno importante per il mondo del calcio e per l'Italia. Candidate Italia e Turchia? Oggi la sfida è tra chi presenterà nel suo dossier delle fotografie di stadi già realizzati e chi dei progetti di stadi. Noi dobbiamo essere credibili con la nostra candidatura, non possiamo vendere sogni". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla candidatura agli Europei del 2032. "Chiederemo alla Uefa sensibilità politica nel capire che l'Italia ha voglia di crescere e lanciare un'idea nuova del calcio europeo - ha proseguito Gravina, intervenendo alla presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio", di Marco Bellinazzo -. Poi l'Italia, se vuole pensare di concorrere in maniera paritaria alla Turchia, deve presentare anche progetti di stadio aggiornati al 2032. Noi dobbiamo esser bravi a far capire che lo stadio del 2032 non esiste ancora, proiettandoci nel futuro. Quello che dobbiamo dimostrare come sistema Paese è che noi crediamo anche nell'industria dell'accoglienza, perché il calcio non è solo business, ma ha anche una dimensione sociale, culturale ed etica-valoriale".

