Gravina, spero a breve risposte Governo su ristori

ROMA, 28 GIU - "Ho avuto modo di presentare al Consiglio federale alcune nostre preoccupazioni fondate su alcune decisioni e risposte che ci aspettiamo dal Governo per quanto riguarda alcuni temi delicati che possono compromettere la tenuta non solo del calcio, ma dello sport come il lavoro sportivo, aspetti legati all'apprendistato e al vincolo sportivo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa post consiglio federale. "Ancora oggi ho registrato lamentele per la scarsa risposta circa la famosa rendicontazione dei ristori. Sono passati quasi sette mesi e non ne veniamo a capo - ha proseguito -. Il nostro segretario generale è in costante contatto con le istituzioni, spero ci siano risposte a breve sui ristori e spero siano concrete dal Governo al mondo dello sport".

