Grella, il Catania, lo stadio e Nesima: «Vi dico come stanno le cose»

Il vice presidente del Catania Ssd Vincenzo Grella ha concesso al nostro giornale una lunga intervista che riportiamo nell'edizione cartacea di oggi su due pagine intere. Grella ha fatto il punto sull'attività agonistica, sui progetti che riguardano il vivaio, sul rapporto coi tifosi, parlando anche del mercato che sta sondando il ds Laneri.

Ecco alcuni passaggi dell'intervista.

I tifosi si chiedono a che punto sono i lavori al Massimino?

“Abbiamo gli uffici della sede allo stadio. Incrocio spesso la direttrice dei lavori e discutiamo. Sulla velocità di esecuzione la prendo con filosofia. Non per scansare la domanda, ma dico che l'attesa è stata così lunga, ma se ci sistemano una sedia in più è bene accetta”.

Certo, ma gli interventi sono necessari. I fondi del Comune sono stati impegnati.

“Io sono convinto che i lavori saranno completati in una struttura che per anni non ha avuto restauri. Vorremmo avere tutto domattina, ma adesso aspettiamo con la giusta misura. Dopo quattro mesi di vita del Catania Ssd ci spendono 6 mln. E dopo 30 anni di zero interventi non pretendo che facciano tutto in un attimo. Serve il giusto equilibrio”.

E Nesima quando accoglierà la prima squadra?

“Non fornisco una data precisa per non dare un messaggio poco concreto. A breve cominceranno i lavori e dureranno dalle quattro alle sei settimane. Non si tratta di cambiare due docce. Il lavoro sotto la tribuna è notevole. Serve un po' di tempo, se splende il sole ce la facciamo in quattro settimane”.

